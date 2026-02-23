水戸の樹森監督「終わったあとに『厳しいですね』と話はさせていただいた」水戸ホーリーホックは2月22日、明治安田J1百年構想リーグ第3節で、ジェフユナイテッド千葉とホームで対戦した。両チーム計8枚のイエローカードが飛び出る大荒れとなったが、1-1でのPK戦の末に勝利。MF鳥海芳樹が退場となったことについて、樹森大介監督は「厳しいですね」と審判団にこぼしたという。水戸はJ1初勝利、千葉も17年ぶり白星を狙う一戦とあ