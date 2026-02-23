◆オープン戦ヤクルト１―１２阪神（２３日・浦添）阪神が２０安打、１２得点でヤクルトに圧勝した。スポーツ報知評論家の金村義明氏は前川右京外野手、小幡竜平内野手、高寺望夢内野手の若手トリオの成長ぶりを絶賛。ドラフト１位・立石正広の加入による相乗効果を説いた。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::阪神打線の充実ぶりが目に付いた。２０安打で１２得点。近本、中野の１、２番コンビの充実ぶりは言