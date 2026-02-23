元タレントで自民党の森下千里衆院議員（４４）が、８日投開票された衆院選の小選挙区で当選し、初登院を報告した。２３日までにインスタグラムで「２０２６年２月１８日衆議院初登院ここまで支えてくださったすべての皆さまへ、心からの感謝を」とつづり、パンツスーツ、ボウタイブラウスにパンプスをはいたマニッシュなコーデでウォーキング。「いただいた信任に応えるため一日一日を大切に誠実に仕事をさせていただきま