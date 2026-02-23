サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式ホームページが、23日に更新され、2人の練習生の推しカメラ停止が発表された。【動画】カッコイイ…！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』テーマ曲公開ホームページでは「練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイ