きのう夜、東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、エレベーターの中に20人が取り残されたことを受け、東京スカイツリーの運営会社がコメントを発表しました。【コメント全文】東武タワースカイツリー株式会社東京スカイツリー®展望台エレベーターの停止およびお客さま閉じ込めに関するお詫び2026年2月22日（日）20時15分頃、東京スカイツリー4階から天望デッキを結ぶエレベーター2基が運行途中で停止しました。そのう