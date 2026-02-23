NPBエンタープライズは22日、野球日本代表・侍ジャパンが23日にソフトバンクと行う練習試合の予告先発を発表。侍ジャパンは篠原響投手(西武)が、ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手が先発します。侍ジャパンは22日から宮崎でソフトバンクとの2連戦を実施。第1戦は7回で降雨によりコールドとなりましたが、坂本誠志郎選手と森下翔太選手に2ランホームランが飛び出すなど、侍ジャパンが13得点で快勝しました。宮崎キャンプの