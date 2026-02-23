往年の集団抗争時代劇をほうふつとさせた「十一人の賊軍」（24年）、現代の格差社会を戦国前夜の時代に映した「室町無頼」（25年）ー。時代劇復興に工夫を重ねる東映が、今度は推理とユーモアで味付けした。「木挽町のあだ討ち」（2月27日公開）は、直木賞と山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗椰子氏の同名小説が原作だ。江戸時代も末期にさしかかった1810年（文化7）、木挽町の歌舞伎小屋に集った面々が、機知と機転で武家の建前