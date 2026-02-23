ママさんが帰宅したら、シニア犬がダッシュでお出迎えしに来てくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：家に帰ると『12歳のおばあちゃん犬』が走ってきて…涙が出るほど愛おしい『おかえりなさい！』】 シニア犬のお出迎え TikTokアカウント「chibitoissyo」には、12歳のタイニープードル「ちび」ち