2月6日に発表された、今年の本屋大賞のノミネート作品を紹介します。 一次投票を昨年12月1日より本年1月4日まで行い、全国の490書店、書店員698人の投票がありました。 その集計の結果、上位10作品が｢2026年本屋大賞｣ノミネート作品として、決定しました。 選ばれた10作品は、湊かなえさんや瀬尾まいこさん、朝井リョウさんなど、売れっ子作家の作品に加えて、長崎ゆかりの作家の作品も選ばれています。