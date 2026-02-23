緊張から解放され、あどけない表情を見せた中井(C)Getty Imagesここ日本でも小さくないトピックとなった。現地時間2月19日のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーで、金メダルを掴んだアリサ・リウ（米国）と銅メダルを手にした中井亜美の交わしたハグだ。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーンすべての演技が終わり、重圧から解放された選手たちが見せた“微笑ましい”姿