立ち上がりから制球が定まらない、ノーヒットノーラン継続中にヒットを打たれる。こうしたシーンでは一流投手でもリズムを崩してしまう。しかし、大谷翔平は見事に立ち直る。彼の修正力の高さはどこからやってくるのか。ビジネスの現場でも応用できる、ダメな自分の立て直し方とは？※本稿は、作家の西沢泰生『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？仕事にも人生にも効く大谷イズム・クエスチョン57』（光文社）の一部を抜粋・編集