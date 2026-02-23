◆ミラノ・コルティナ五輪閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）【ベローナ（イタリア）２２日＝松末守司】第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナのオリンピックアリーナで「躍動する美」をテーマに閉会式が行われた。式典の終盤には、次回、第２６回２０３０年大会を開催するフランス・アルプスに五輪旗を渡す引き継ぎ式が行われ、あい