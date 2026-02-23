◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンがＷＢＣイヤー初戦を爆勝で飾った。「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」初戦は２２日、サンマリン宮崎で行われ、侍は７回途中降雨コールドながら、ソフトバンクに１６安打１３点と圧倒。メジャー野手組の合流前に、中軸候補の４番・佐藤輝明内野手（２６）が３安打