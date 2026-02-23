ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、閉会式がイタリア北部ベローナにある世界遺産の円形闘技場で行われた。閉会式の最後に行われた「ファイナル・セレブレーション」に出演した「メジャー・レイザー」。実は、日本にゆかりのある人物が関わっている。メジャー・レイザーは２００９年に世界的に有名なアメリカ人ＤＪ・ディプロが始めたプロジェクト。２０１３年には歌手のブルーノ・マーズを客演に迎えた「