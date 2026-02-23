スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は高校野球の名勝負の連載です。こんな対決あったのか！高校野球レア勝負＠甲子園第８回2015年夏清宮幸太郎（早稲田実業）×堀瑞輝（広島新庄）高校野球には数々の名勝負がある。選手自身のきっかけになった瞬間から、周囲のライバルに刺激を与えたシーン、ファンの誰もが記憶に留めているものなど、語りぐさになった場面は尽きない。そうしたレアな好勝負を振り返る当連載