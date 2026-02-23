ドジャース・大谷翔平投手（３１）は２２日（日本時間２３日）のパドレスとオープン戦（アリゾナ・ピオリア）を欠場した。大谷はグレンデールのキャンプに残って２度目のライブＢＰに登板し、ベッツとフリーマンを相手に三振を奪うなど、シーズンに向けての二刀流準備を行った。ここまでの調整について「まずは健康な状態を維持することが一番と思う。それができれば、おのずと打席を重ねるごとに実戦の感覚が戻ってくるのかな