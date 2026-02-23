読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ 今回は、ある女性が友人から受けた恋愛相談についてのお話です。彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリで浮気をしていた友人。彼女の身に起きたまさかの展開とは…？恋愛体質の友人から突然の呼び出し！カフェで始まった秘密の相談ある日のこと、私は学生時代から付きあいのある友人から、「どうしても聞いてほしい話があるの」と突然カフェに呼び出されました。彼女は昔