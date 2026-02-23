スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手が23日、ミラノ・コルティナオリンピックを振り返りました。今大会は4種目に出場した小林選手。スキージャンプの混合団体では丸山希選手、郄梨沙羅選手、二階堂蓮選手らと共に銅メダルを獲得し、ノーマルヒル8位入賞、ラージヒル6位入賞、スーパーチーム6位入賞の成績を残しました。今回3度目となったオリンピックについて、「今回も色々な方に支えられて、ある意味