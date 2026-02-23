新車900万円の「“軽”スポーツカー」新モデル発表！2026年2月9日、英国のスポーツカーメーカー「ケータハム」は現地において、主力モデル「セブン」の2026年モデルを発表しました。創業以来、「ピュア・シンプル・ファン」という走りの哲学を貫いてきたケータハム。【画像】超カッコイイ！ これが新車900万円の「軽スポーツカー」です！（60枚）今回発表された2026年モデルでは、その乗り味をそのままに、視覚的な鮮度を高