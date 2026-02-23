野球データ分析競技会…和歌山高専がユニークな発表短期決戦を勝ち抜くためのラッキーボーイを、事前に見つける方法があるかもしれない。「第5回野球データ分析競技会」の決勝プレゼンテーションが15日、都内で行われ、事前の審査を通過した6チームが登場。和歌山工業高等専門学校チームは「ラッキーボーイになる方法」をテーマに斬新な視点で発表した。今後の野球界を支える、データと指導現場をつなぐアナリストやデータサイ