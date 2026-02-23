初回無死一、二塁から右前打を放ったが…【MLB】ジャイアンツ ー カブス（日本時間23日・スコッツデール）まさかの珍事に見舞われた。カブス・鈴木誠也外野手が22日（日本時間23日）、敵地・ジャイアンツとのオープン戦に「3番・中堅」で先発出場。初回先頭の第1打席でトリプルプレーとなった。現地実況も大興奮の三重殺。米ファンは「何が起こった？笑」と目を丸くした。初回無死一、二塁の好機でいきなり打席が回ると、カウ