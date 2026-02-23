昨年６月のオーストラリア戦で日本代表デビューを飾った平河悠は今冬、チャンピオンシップ（イングランド２部）のブリストル・シティからハルへとレンタル移籍を果たした。昇格プレーオフ圏を争っている直接のライバルに放出してしまったため、ブリストルのファンはクラブに憤慨。公式SNSには、「なぜライバルに貸し出すんだ」「意味不明」「ひどい決定」「バカげている」「怒りを感じる」といった厳しい声が殺到した。実際