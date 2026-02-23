23年のWBCでチームを世界一に導いた前監督の栗山英樹氏（64）が22日（日本時間23日）、ドジャースの大谷翔平投手（31）の2度目のライブBPと今キャンプ初となる屋外フリー打撃を視察した。大谷の練習後に取材に応じた栗山氏は、大谷に“限界突破”を求めた。手術を乗り越え、打者専念でも結果を出し続けた大谷。この2年に思いをはせた栗山氏は「肘に2回メスを入れたとか、年齢が野球選手としてのピークに差し掛かっているとか、