本日2月23日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。今回は「タイムレスハウス」。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするバラエティー企画で、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする。今夜のゲストはいとうあさこ