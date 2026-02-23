神奈川・相模原市の住宅で火事があり、60代の男性がけがをしました。23日午前2時35分ごろ相模原市南区双葉の住宅で「煙が漂っている」と通報がありました。この家に住む男性（60代）1人がやけどを負い病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。火は、付近の建物4棟にも延焼し、23日午前6時現在も消火活動が続けられています。