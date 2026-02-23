歌手のDream Amiが22日にインスタグラムを更新。2020年に結婚した夫・半田悠人氏との挙式を報告した。【別カット】Dream Ami、幸せあふれる夫婦姿（3枚）投稿では「6th wedding anniversary!!」と記し、「一度は諦めかけていた結婚式。子供も少し大きくなったこのタイミングで、せめてウェディングフォトだけでも撮っておこう！といろんな準備を進める中、やっぱり結婚式を挙げたい！と思い始めました」と心境を明かした。さ