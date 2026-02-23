仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第7回「決死の築城作戦」が22日に放送され、本編前のアバンタイトルで、小一郎（仲野）の名前が変わっていたことが説明されると、ネット上には「なんて親切なナレーション」「歴史番組みたいな始まり方」などの声が集まっていた。【写真】藤吉郎（池松壮亮）は侍大将となり織田家重臣に出世藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直（