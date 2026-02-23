鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が22日に放送され、早瀬（鈴木）と儀堂（鈴木／2役）の対決が驚きの展開を迎え衝撃的なシーンで幕を下ろすと、ネット上には「どうなんの!?これ!?」「続きを早く見せてください」などの反響が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ネット「この撮影すごい！」と驚きの鈴木亮平vs鈴木亮平本