篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第5話が22日に放送。ラストの怜治（ジェシー）の行動に反響が集まっている。（以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第6話怜治（ジェシー）の行動に驚きの声こずえ（篠原）は刑務官の海老原（小関裕太）に疑いを持っていた。あるとき、怜