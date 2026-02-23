友情は信頼の上に成り立つものだが、その土台が「虚言」で塗り固められていたとしたら、その結末は悲劇でしかない。大阪府に住む50代男性は投稿を寄せ、学生時代から細々と繋がっていた「1歳年上の男」との、狂気に満ちた絶縁劇を振り返った 。二人が出会ったのは、大学時代のバイト先だった「大学受験予備校」だった。「すぐに姿が見えなくなるなど非常に勤怠が悪く、加えて周囲にも迷惑がかかる虚言癖が有り、困った男でもありま