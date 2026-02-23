〈処刑される1カ月前に金正日体制ナンバー2が漏らした“本音”…北朝鮮がアントニオ猪木を積極的に招いていた“恐ろしすぎる理由”とは〉から続く「覚醒剤」が抗生剤代わりの万能薬として使われ、腹痛を起こせば「アヘン」が処方される――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）北朝鮮において、国家主導で日本などへ密輸し、外貨を稼ぐ手段だった違法ドラッグが自国民を蝕むようになっている。なぜ、国民は薬物に手を染めるの