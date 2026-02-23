〈「腹痛にはアヘン、風邪には覚醒剤」…住民の7割が“薬物経験者”？北朝鮮で違法ドラッグが万能薬になった“絶望的な理由”〉から続く北朝鮮が誇る、総兵力128万人の朝鮮人民軍。しかし、その内実は核開発の犠牲となった「飢えた労働力」に過ぎない。月給はタバコ1箱程度。副食は「塩漬け大根」のみで、栄養失調や餓死が頻発。さらに軍規の乱れは深刻で、出世を餌にした賄賂や、女性兵士の「性上納」までもが横行していると