豊橋は、愛知県の東部にある人口約36万人の都市だ。【画像】昭和の香りムンムンのビルも…ナゾの駅「豊橋」を写真で一気に見るターミナルの豊橋駅は東三河の中心駅。東海道新幹線とJR東海道線・飯田線、そして名鉄名古屋本線まで乗り入れる。「のぞみ」は通過するけれど、新横浜〜名古屋間では豊橋にしか停まらない、“豊橋のぞみ”とも言うべき「ひかり」も走っている。つまり、いよいよここから本格的に愛知県ですよ、と宣