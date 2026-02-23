〈東海道新幹線「のぞみ」の“ナゾの通過駅”「豊橋」には何がある？〉から続く愛知県は、カニさんをひっくり返したような形をしている。もう少し具体的にいえば、南側の海に向かってカニのハサミのように、2つの半島が突き出しているのだ。西が知多半島、東が渥美半島である。【写真で見る】神社脇の小径を抜けて、用水路の先には…87年前に“完成間近”で消えた幻の路線「渥美線未成区間」の痕跡をたどるそして今回は、渥美