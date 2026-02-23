NHKの連続テレビ小説ではヒロインの少女時代を演じる子役がこれまでたびたび注目されてきた。いまから30年前、1996年度後期の『ふたりっ子』でも、ヒロインの双子姉妹（菊池麻衣子・岩崎ひろみ）の少女時代を演じた三倉茉奈・佳奈の姉妹が「マナカナ」の愛称で人気を集めた。出演当時、小学5年生だった2人も、きょう2月23日、40歳の誕生日を迎えた。（全2回の1回目／つづきを読む）【画像】「見分けがつかない…」「かわいすぎる