¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¾®¤µ¤Ê±é½Ð¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢±Ç²è¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®¥Í¥¿ÅªÈ¯ÁÛ¤«¤é¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò°ìÊâ¿¼¤á¤ë¡¢¤¢¤Î1ÇÕ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÚDOG LOVER¡ÛÀîËÜÈËÀ²¡Ê¤«¤ï¤â¤È¤·¤²¤Ï¤ë¡¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ë¡Øcoffee & beer COBRA¡Ù¥ª¡¼¥Ê¡¼1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»Í¥ÄÃ«¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Î²·Çä²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£2006Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¹¾¸ÅÅÄ¤Ë¥Ð¡¼¡Øcoffee & beerCOBRA¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£