非常にほろ苦いスタートとなった。現地２月22日に開催されたプレミアリーグ第27節で、イゴール・トゥードル新監督が率いる16位のトッテナムは、首位のアーセナルとホームで対戦。１−４で完敗し、新体制の初陣を落とすと同時に、リーグ戦の未勝利が９試合に伸びた。32分に前回対戦でハットトリックのエベレチ・エゼに先制点を浴びるも、そのわずか２分後にランダル・コロ・ムアニが同点弾をゲット。しかし、１−１で入った後