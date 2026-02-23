¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢ÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸áÁ°1»þÈ¾º¢¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼«Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿20ÂåÁ°È¾¤ÎÃË¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¼Í»¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÊÝ°Â´±¤¬½Æ¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê