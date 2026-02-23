ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手と郄梨沙羅選手が、オリンピック期間の必需品を語りました。大会5日目の現地時間10日、スキージャンプの混合団体でチームジャパンは丸山希選手、小林選手、郄梨選手、二階堂蓮選手の布陣で挑み、銅メダルを獲得しました。小林選手は今回4種目に出場し、ノーマルヒル8位入賞、ラージヒル6位入賞、スーパーチーム6位入賞の成績