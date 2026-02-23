「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）広島・辰見鴻之介内野手（２５）が２２日、オープン戦・日本ハム戦（名護）で“プロ１号”を放った。４点リードの八回２死二塁で杉浦の直球を捉え、左翼席へたたき込んだ。左翼の守備でもダイビングキャッチを見せるなど、攻守で躍動。新井貴浩監督（４９）からは高評価を与えられた。現役ドラフトで楽天から加入した新戦力が存在感を高めている。名