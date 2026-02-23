¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î¹ñ¶­ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÉðÁõÀªÎÏ¤ÎµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÂ¦¤ÏÌ±´Ö¿Í¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Ï22Æü¡¢¹ñÆâ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¥Æ¥í¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤Î¹ñ¶­ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëÉðÁõÀªÎÏ¤ÎµòÅÀ7¥«½ê¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉðÁõÀªÎÏ¤ÎÌó70¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë¥¤¥¹¥é