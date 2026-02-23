◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル、良）第６０回小倉大賞典・Ｇ３は２２日、小倉競馬場で争われ、４番人気のタガノデュードが重賞初制覇を飾った。手綱を執った古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡ通算６００勝のメモリアルＶとなった。外を回るロスは承知の上。古川吉はパートナーを信じて必死に追った。飛ばしていたケイアイセナは３角で後続を引きつけ、４角で再加速。