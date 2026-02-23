ブルージェイズの岡本和真内野手は、２２日（日本時間２３日）、敵地レッドソックス戦のオープン戦遠征メンバーから外れ、キャンプ地フロリダ州ダンイーデンで練習した。この日の敵地へは片道約２００キロと遠れており、主力はほぼ全員、遠征不参加。クラブハウスやメディアルームでは、多くがミラノ・コルティナ五輪の男子アイスホッケー決勝、米国―カナダ戦にくぎ付けとなっていた。カナダ唯一のメジャー球団であるブ軍にお