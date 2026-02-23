◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が、大勝にうなずいた。「打線は非常に活発だった」。着火役となったのは「１番・近藤」だ。まずは０―１で迎えた初回先頭で３球目の直球を捉える中前打を放ち、打線に活力を注入。無死満塁から、佐藤輝の二塁内野安打で生還するなど、一挙４点の攻