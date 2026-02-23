◆ミラノ・コルティナ五輪閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）【ベローナ（イタリア）２２日＝松末守司】第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は２２日（日本時間２３日未明）、ベローナ・オリンピックアリーナで閉会式が行われ、１７日間にわたる熱戦が幕を閉じた。閉会式中盤のパフォーマンスでは日本人俳優の市川純さんがピンク地の衣装で「蝶々夫人」を舞台で演じた。ネットでは