Æý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À­¤¿¤Á¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó¤ÎÇº¤ß¡É¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤¬¿·¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢Rafra Lunica(¥é¥Õ¥é ¥ë¥Ë¥«)Ž£¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2·î23Æü¤è¤ê¡¢2¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ØÊÒ¶»ÍÑ¥Ö¥é¡Ù(ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯)¤È¡ØÁ°³«¤­¥Ö¥é¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¡¢¼£ÎÅ¸å¤ÎQOL¸þ¾å¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20