新たな道を切りひらき、未来をつくるIDÔLE（イドル）たちへ。自分だけの強さと美しさを引き出すイドルシリーズから、待望の新メイクアッププライマーが誕生します。肌悩みに合わせて選べる3色展開で、ベースメイクの完成度を底上げ。ファンデーションの前に仕込むだけで、理想のツヤ肌へと導きます。 3色で叶える瞬時の肌補正 「イドル スキン ミルク プライマー」は、肌悩み、瞬時に補正*