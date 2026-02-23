生成AI（人工知能）や人型ロボットの開発を巡り、米中両国が世界の技術覇権を激しく争っている。生成AIで先行する米国を猛追する中国は、AIロボットのようにAIと科学技術の融合に注力している。これを太陽光パネルや電気自動車（EV）などに次ぐ産業の柱に位置づける中国政府は、官民一体で社会実装を進めている。