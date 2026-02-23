2026¡¿27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¡¢J3¤Ë»²²Ã¤¹¤ë40¥¯¥é¥Ö¤¬EAST-A¡¢EAST-B¡¢WEST-A¡¢WEST-B¤Î4¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡¢½¾Íè¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ï¤Ê¤¯90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐPKÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï90Ê¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡Ø3¡Ù¡¢PKÀï¾¡Íø¤Ç¡Ø2¡Ù¡¢PKÀïÇÔËÌ¤Ç¡Ø1¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£EAST-A¡¢EAST-B¤Ï21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂè3Àá¤Î10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£EAST-A¤Ï¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡ÊJ2¡Ë¤¬ÆÊÌÚSC¡ÊJ3¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç³«