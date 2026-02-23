ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が２２日（日本時間２３日）、不完全燃焼に終わった今大会を振り返った。前回の北京五輪時は公式練習中のケガもあり、試合に出場することができなかった。リベンジを懸けた今大会は再び公式練習中に負傷。２度目の五輪もスタートラインに立つことができなかった。今大会の閉会式に合わせ、日本オリンピック委員会を通じて心境を吐露。